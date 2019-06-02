"سبع البرمبة" في الإمارات والخليج أول أيام العيد

تستقبل دور العرض الإماراتية والخليجية ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك الفيلم المصري الكوميدي "سبع البرُمبة" للممثل المصري رامز جلال، تزامناً مع عرضه في دور العرض المصرية.

وكشفت الشركة المنتجة عن البرومو التشويقي للفيلم، الذي يظهر من خلاله أكثر من شخصية إلى جانب أبطال العمل، مما دعا الكثير للتشوق لمشاهدته، حيث ظهر فيه كل من النجوم أمير كرارة، وأحمد السقا، وياسر جلال، الذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

"سبع البرُمبة" قصة وسيناريو وحوار لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، وبيومي فؤاد، وجميلة عوض، ونور قدري، ومها أبوعوف، ومحمد ثروت، ومجموعة من النجوم الشباب.

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وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول شخصية "جلال" التي يقوم بتجسيدها الفنان رامز جلال، وهي شخصية لمهندس معماري مستهتر، يحاول الوصول لحبيبته التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة الشابة جميلة عوض، لكن جميع محاولاته تبوء بالفشل بسبب رفض والدها، إلى أن تخطر في باله فكرة انتحال الشخصيات خاصة أنه موهوب في التقليد، إذ يقوم بانتحال أكثر من شخصية منها ضابط شرطة حتى يصل لقلب حبيبته في إطار كوميدي.

على الجانب الآخر يؤدي الفنان بيومي فؤاد شخصية "شوكت"، وهي شخصية جديدة عليه من حيث الشكل والمضمون، ولديه ابنتان من زوجته الفنانة مها أبوعوف وهما بطلتا جميلة عوض ونور قدري، ولا يحب "جلال"، بل يقف عائقاً بينه وبين الزواج من ابنته التي تؤدي شخصيتها جميلة عوض، إذ يحاول بكل الطرق أن ينهي تلك العلاقة العاطفية، ولكنه يفشل، وفي النهاية يقبل بالأمر الواقع ويوافق على الزواج.

يذكر أن رامز جلال يعرض له حالياً برنامج "رامز في الشلال"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب".