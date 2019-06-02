أصالة تُشيد بإبن بلدها في “خمسة ونص”

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Jun 02, 2019
أشادت الفنانة السورية اصالة نصري بالدور الذي يلعبه إبن بلدها الفنان السوري قصي خولي في “خمسة ونص”.
وأنضمت أصالة الى عدد كبير من النجوم والوجوه المعروفة في الدول العربية الذين أشادوا بالمسلسل الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك، ويحقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية جداً.
ويجسد “خولي” دور “غمار الغانم” حيث يؤدي دوراً مركّباً ويتقمص الشخصيّة بكل احترافيّة.
ومع هذا الأداء المميز، غرّدت أصالة على حسابها على تويتر قائلة: “كتير شاطر قصي خولي شاطر بزيادة”.
من جهة أخرى، تحيي اصالة حفلاً فنياً بمناسبة عيد الفطر السعيد في دولة الكويت، في السادس من حزيران في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بالمويت.
يذكر ان اصالة لا تزال حتى اليوم تحصد نجاح اغنيتها “بنت اكابر”، وهي من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والتي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج أدهم الشريف.
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