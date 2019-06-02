بالصورة- انغام تتعرض لوعكة صحيّة

تعرضت الفنانة المصريّة أنغام لوعكة صحيّة مفاجئة استدعت نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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ونشرت انغام صورة على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام وهي تتلقى العلاج وكتبت “الحمدالله”.

من جهة أخرى، تلتقي انغام جمهورها في السعودية بحفل فني ستحييه في الخامس من حزيران في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يجمعها مع الفنان رابح صقر.

أيضاً تحيي انغام حفلاً ثانياً يجمعها مع مطرف المطرف في معرض الكويت الدولي يوم الجمعة في السابع من حزيران.