بينهم راغب علامة ونجوى كرم.. دبي تحتضن أبرز حفلات النجوم بالعيد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفاءً بعيد الفطر السعيد، يحيي نجوم الغناء العرب وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة.

ستكونون على موعد مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم في فندق هيلتون دبي في ثاني أيام العيد يشاركها الحفل المطربان الإماراتيان؛ عبدالله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبد القادر الهدهود. تبدأ الحفلة في تمام الساعة الـ 10 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ 3 صباحًا وتبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم.

أما الفنان المصري الكبير تامر حسني فهو على موعد مع محبيه في دبي أوبرا في الـ 6 من يونيو في الساعة الـ 9 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 330 درهمًا. حيث سيؤدي تامر خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى مختارات من أحدث ألبوماته الغنائية "عيش بشوقك".

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كذلك سيحيي النجمان الكبيران؛ وائل كفوري وراغب علّامة حفلاً غنائيًا في تمام الساعة الـ 9 مساءً في الـ 7 من يونيو في فندق لو ميريديان دبي، وتبدأ أسعار التذاكر لحضور هذه الأمسية الفنيّة التي يصاحبها عشاء من 500 درهم وتصل حتى 1500 درهم.