نيرمين الفقي: كريم كوجاك ابن خالي.. وهذا ما أفعله في رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنّانة المصريّة، نيرمين الفقي، حقيقة وجود صلة قرابة، تربطها بالإعلاميّ والفنّان، كريم كوجاك، بعدما انتشرت عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ، أخبار تفيد أنّه ابن خالتها.

كما أعربتْ نيرمين، في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، خلال حضورها حفل سحور روتانا السّنويّ، عن ضيقها الشّديد من انتشار شائعة تعرّضها لحادث أليم، ما جعلها تنفي الخبر في لحظتها.

وأشارتْ، إلى أنّ الخبر جاءها من الفنّانة، رانيا محمود ياسين، أثناء ممارستها الرّياضة في إحدى صالات الجيم.

وأوضحتْ الفقي سرّ إطلالتها الجذّابة في الحفل، مشيرة، إلى أنّ الأمر يعود إلى اختيارها ارتداء العباءة المغربيّة، التي تتميّز بالشّغل اليدويّ، والتّقوش الجميلة.

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ولفتتْ، إلى أنّها من عشّاق الفوانيس في رمضان، وتقضي يومها مثل كل السّيّدات في المطبخ، والصّلاة، وقراءة القرآن، وتبادل الزّيارات مع الأصدقاء والأقارب.

وتحدّثت نيرمين الفقي، عن مسلسلات رمضان 2019، وما هي تطوّرات الجّزء الثّالث من مسلسل "أبو العروسة".