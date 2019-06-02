شكرا لقرائتكم هل أنهى عبدالمجيد عبدالله مشواره الفني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام، تفيد بمرور الفنان عبدالمجيد عبدالله بظروف صحية قد تنهي مشواره الفني.

في حين نفى صديق الفنان المقرب الموسيقار ممدوح سيف الخبر هذه الأخبار، وأكد أن الفنان عبدالمجيد بصحة وعافية، وما كان يعانيه مجرد التهاب عادي في الأذن الوسطى فقط.

وقال ممدوح: "‏انتشرت مؤخراً إشاعة عن الفنان ‎عبدالمجيد عبدالله، وبصفتي صديقا مقرّبا، أؤكد كذب الإشاعة، وأقول لجمهور عبدالمجيد إن فنانكم بخير وصحة والحمد لله، ويعيش عبدالمجيد طقوسه الرمضانية السنوية المعتادة، ويمارس الرياضة اليومية، وأنا على تواصل دائم معه، عسى الله يديم أبوعبدالله ويسعدنا دائماً بصوته وفنه".

كما بين ممدوح سيف الوضع الصحي لـ"أمير الطرب" بقوله: "‏للتوضيح، أبو عبد الله عنده التهاب عادي في الأذن الوسطى فقط، وهذا أمر طبيعي غير مقلق، ممكن يصيب كثيرا من الناس، فليلة البارح كان عبدالمجيد يغني في الاستديو أغنية خاصة للملحن الكبير ‎نواف عبدالله، والأمور طيبة ولله الحمد، يا ليت الواحد ما ينقل خبر مش متأكد منه من باب الأمانة بس".