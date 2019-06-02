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""الخليج 365"" من القاهرة: دافعت الفنانة شهيرة عن الإنتقادات التي طالت ظهورها في برنامج "رامز في الشلال" الذي عُرِضَ مساء أمس، معربة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن الحلقة.
وكتبت شهيرة عبر حسابها على فيسبوك تقول "انا عملت تريند علي جوجل و تويتر في رامز. مبسوطه أن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي اكتر من عشرين سنه. شكرا للحب ده".
وأضافت "ياجماعه انا النهارده مع رامز. شيئ صعب. انا عارفه أن البعض ماكانش حابب اشترك. بس انا حابه. وف النهايه هو مقلب والله ماكنت اعرف تفاصيل اللي حصل".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة ترد على منتقدي مشاركتها بمقلب رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.