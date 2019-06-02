شهيرة ترد على منتقدي مشاركتها بمقلب رامز جلال

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من القاهرة: دافعت الفنانة شهيرة عن الإنتقادات التي طالت ظهورها في برنامج "رامز في الشلال" الذي عُرِضَ مساء أمس، معربة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية عن الحلقة.

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وكتبت شهيرة عبر حسابها على فيسبوك تقول "انا عملت تريند علي جوجل و تويتر في رامز. مبسوطه أن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي اكتر من عشرين سنه. شكرا للحب ده".





وأضافت "ياجماعه انا النهارده مع رامز. شيئ صعب. انا عارفه أن البعض ماكانش حابب اشترك. بس انا حابه. وف النهايه هو مقلب والله ماكنت اعرف تفاصيل اللي حصل".

