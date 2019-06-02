فن ومشاهير

الفنان الكويتى شهاب : فخور بمشاركة فيفى عبده بمسرحية "ينانوة جليعة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الكويتى شهاب : فخور بمشاركة فيفى عبده بمسرحية "ينانوة جليعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الكويتى الشاب "شهاب" عن سعادته بمشاركة الفنانة فيفى عبده مسرحية "ينانوة جليعة " والتى ستعرض بالكويت ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك .

وقال "شهاب" على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إنه سيجسد في المسرحية، شخصية شاب يعشق السوشال ميديا، متمنياً أن يحظى العرض المسرحى بقبول لدى الجمهور ، إذ سيروني بشخصية مختلفة تماماً".

ونشر الفنان الكويتى الشاب بوستر رسمي خاص بالعرض المسرحي عبر حسابه على موقع انستجرام، يجمع مع الفنانة  فيفي عبده، مصحوبا بتعليق وأنا في مسرحية ينانوة جليعة .أشارك مع الفنانة القديرة فيفي عبده لاول مرة في هذه المسرحية، وسيروني جمهوري في الدراما الكويتية قريبا".

Advertisements

 

61770805_2330063453979183_2952071571050594304_n
 

وأشار إلى أن المخرج ناصر البلوشي قام بترشيحه لتجسيد هذا الدور، كما أن الفنانة فيفي عبده قامت بتشجيعه على خوض هذه التجربة، إلى جانب نخبة من الممثلين في هذه المسرحية، ولا أنسى الجمهوري الذين دعمه وأنه محظوظ لأنه سأقف أمام نخبة من الممثلين.

 

61543495_189454608627169_5352945022360616960_n
 

جدير بالذكر أن المسرحية بطولة النجم الكويتي محمد العجيمي وناصر البلوشي وخالد المفيدي وبدر البلوشي وعلي أحمد ومحمد اكبر، وهي من تأليف هشام العوضي ومن إنتاج وفكرة وإخراج ناصر البلوشي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان الكويتى شهاب : فخور بمشاركة فيفى عبده بمسرحية "ينانوة جليعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا