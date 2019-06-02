شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الكويتى شهاب : فخور بمشاركة فيفى عبده بمسرحية "ينانوة جليعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الكويتى الشاب "شهاب" عن سعادته بمشاركة الفنانة فيفى عبده مسرحية "ينانوة جليعة " والتى ستعرض بالكويت ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك .

وقال "شهاب" على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" إنه سيجسد في المسرحية، شخصية شاب يعشق السوشال ميديا، متمنياً أن يحظى العرض المسرحى بقبول لدى الجمهور ، إذ سيروني بشخصية مختلفة تماماً".

ونشر الفنان الكويتى الشاب بوستر رسمي خاص بالعرض المسرحي عبر حسابه على موقع انستجرام، يجمع مع الفنانة فيفي عبده، مصحوبا بتعليق وأنا في مسرحية ينانوة جليعة .أشارك مع الفنانة القديرة فيفي عبده لاول مرة في هذه المسرحية، وسيروني جمهوري في الدراما الكويتية قريبا".

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وأشار إلى أن المخرج ناصر البلوشي قام بترشيحه لتجسيد هذا الدور، كما أن الفنانة فيفي عبده قامت بتشجيعه على خوض هذه التجربة، إلى جانب نخبة من الممثلين في هذه المسرحية، ولا أنسى الجمهوري الذين دعمه وأنه محظوظ لأنه سأقف أمام نخبة من الممثلين.





جدير بالذكر أن المسرحية بطولة النجم الكويتي محمد العجيمي وناصر البلوشي وخالد المفيدي وبدر البلوشي وعلي أحمد ومحمد اكبر، وهي من تأليف هشام العوضي ومن إنتاج وفكرة وإخراج ناصر البلوشي.