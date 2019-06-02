شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر ليلة عرض لمسرحية "الطوق والأسورة" على مسرح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم آخر ليلة لمسرحية " الطوق والأسورة " بمسرح السلام بشارع قصر العينى وذلك فى الساعة التاسعة مساء. Advertisements مسرحية " الطوق والأسورة" تدور أحداثها فى صعيد مصر، حيث يصورالعرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية والعرض مأخوذ عن رواية ليحيى الطاهر عبدالله، ودراما تورج سامح مهران، وبطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل على، غناء كرم مراد، ديكور محيى فهمى، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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