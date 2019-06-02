شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 27 من "قمر هادى".. مريم تكتشف مرض فيروز بسرطان فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 27 من قمر هادى بعد مصارحة "يسرا اللوزى" لـ"هانى سلامة" بأن "ميرال "شقيقة "رامز "صديقة الذى كان "هادى" سبب وفاته، عندما أعطاه جرعة مخدرات زائدة فى إحدى السهرات ثم ألقى بجثته فى البحر.

يذهب "إياد" لـ"هادى" ويؤنبه فيما وصلت له "رزان" وأنه السبب وراء إدمانها نوع المخدر "قمر" الذي يتخصص في بيعه والأتجار فية ، و حينها تذكر "هادي" أبيه وتدليلة لة في مراحل عمره المختلفة فقال :" ليتة كان قاسيا فما كنت وصلت لهذا".

تفاجئ الجمهور عندما علم أن مريم "داليا مصطفى" كانت تعلم أن "هادى" السبب وراء موت "رامز" ولم تخبر أحدا، لكنها واجهت وصارحت "عصام أبو المكارم" بأنه أنانى.

ذهبت "سمر" لأبيها "رجاء" وطلبت منه الرجوع معها للمنزل، حيث كانت بصحبة "عرابي" الذي أكتشفت أنه يحبها بالفعل، ولكن رفض "رجاء" وتمسك بالبقاء في المسجد.

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ذهب "هادى" لـ"هنا "وأبيها وأخبرهم أنه تم قتل "رامز" عن طريق الخطأ وأنه تناول جرعة المخدرات الزائدة بدون قصد من "هادى"، ووضع خطة لكيفية التعامل مع "فيليب".

وانتهت أحداث الحلقة بطبيب "فيروز "عندما أخبر "مريم" أن "فيروز "تعانى من سرطان فى الدم.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن أبنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شىء آخر.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.