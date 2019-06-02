شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 27.. دنيا سمير غانم تفقد شنطة النقود وتصطدم بزعيم العصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 27 من مسلسل بدل الحدوتة 3 من بطولة النجمة دنيا سمير غانم أحداث مثيرة، حيث بدأت الحلقة بوصول لولى إلى المنزل التى كانت تعتقد أنه تابع لعائلتها، إلا أنها فوجئت بأن زعيم العصابة يسكن فيه يحتجز زعيم العصابة جيمى"هشام ماجد" ويطلب من لولى إحضار حقيبة المقود من أجل إطلاق صراح جيمى.

بعد عودة لولى إلى مزرعة البطاطس مرة أخرى للحصول على حقيبة الأموال، لتعطيها لرئيس العصابة للإفراج عن چيمى، تكتشف أن أحد سكان المزرعة قام بسرقة الأموال وترك الشنطة خالية.

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تعود لولى إلى الفيلا مرة أخرى لإنقاذ چيمى، لتفاجأ بأن المتسولة التى كانت تتردد على منزلهم لطلب المساعدة لديها معلومات عن مكان عائلتها حاليا.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.