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كيف علق الفنانين على تحدى الوسامة بين هنيدى وآسر ياسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم محمد هنيدي على التفاعل مع متابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا بطرق مختلفة من وقت لآخر آخرها قيامه بإعلان ما عرف بتحدى الوسامة الذى قام فيه بنشر صورة له برفقة الفنان آسر ياسين، مؤكداً أن الصورتين من بطاقة كلا منهما فى إشارة تاركاً الحكم لمشاهدى الصورة.

هنيدى واسر ياسين
                             هنيدى واسر ياسين

 

التفاعل مع الصورة لم يقتصر على جمهور النجمين ولكن شارك فيه العديد من النجوم الذي تفاعل كلاً منهم على طريقته الخاصة مثلما حصل مع عمرو عبد الجليل وأحمد فهمي وعمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى بهاء سلطان وتامر هجرس مثلما يظهر خلال الصور التالية الذى علق فيها عدداً من الفنانين على الصورة بمداعبة هنيدى بينما قام آخرون بالمشاركة فيه مثل شرنوبى.

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