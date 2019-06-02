شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت رانيا محمود يس بعيد ميلاد والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة رانيا محمود يس علي صفحتها الشخصية عبر إنستجرام تهنئة خاصة لوالدها الفنان الكبير محمود يس بمناسبة عيد ميلاده مع بعض الصور العائلية التى تجمعهما معا وتمنت له دوام الصحة وطيلة العمر وأكملت (مش عارفة أقولك أيه غير أنك أنت الحب كله والضهر والسند والحنان والقلب الكبير اللى بيحتوينا كلنا). Advertisements يذكر أن الفنان الكبير محمود يس من مواليد 2 يونيو عام 1941 وله تاريخ طويل من الأعمال الفنية سواء فى المسرح أو التلفزيون والسينما ورغم غيابة الطويل عن الساحة الفنية إلا أن أعمالة لن تنسى وأثرت فى قلوب ووجدان العالم العربى حتى أنه لقب بالإمبراطور، وكانت آخر أعمال الفنان محمود ياسين هي المسرحية الغنائية "مصر فوق كل المحن" عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم.





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