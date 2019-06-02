خاص| بعد صورتها بالمستشفى.. تعرف على تفاصيل حالة أنغام الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرضت المطربة أنغام لأزمة صحية تسببت في دخولها المستشفى لساعات أمس السبت، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة ليدها بعد تعليق "كانيولا" أثناء حصولها على المحاليل، وإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من أنغام، أنها متواجدة في لبنان، وحالتها الصحية أفضل الآن، وخرجت من المستشفى.

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وتابع المصدر "أنغام تعرضت لإجهاد شديد وهبوط بسبب البروفات التي تجريها مع الصيام، على أغاني ستقدمها في حفليها يوم الأربعاء المُقبل في السعودية، ويوم الجمعة في الكويت".

ومن المقرر أن تشدو أنغام بباقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، ومن بينها أغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا".