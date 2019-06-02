تعرف على مؤلف ومخرج مسلسل يوسف الشريف في رمضان 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل انتهاء شهر رمضان لهذا العام 2019 بأيام، أعلن الفنان يوسف الشريف عن بدء تحضيراته للعودة للسباق الرمضاني العام المُقبل 2020، وتعاقده مع شركة "سينرجي".

يحمل مسلسل يوسف الجديد اسم "النهاية"، وتم الكشف عن الملصق الدعائي المبدئي، وهو من تصميم عماد قاسم، أما الإطلالة التي ظهر بها يوسف على "البوستر" فهي لمصممة الأزياء والكاتبة إنجي علاء.

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"النهاية" فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، تصميم أزياء إنجي علاء، إنتاج "سينرجي" لتامر مرسي.

يُذكر أن يوسف الشريف غاب عن السباق الرمضاني لمدة عامين، وكان أخر أعماله مسلسل "كفر دلهاب"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركه البطولة محمد رياض، صفاء الطوخي، هادي الجيار، أحمد سعيد عبدالغني، روجينا، سهر الصايغ.