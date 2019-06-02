رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على تهنئة والدها الفنان الكبير محمود ياسين بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت صورًا تجمعها بوالدها، معلقة: "أبي حبيبي الغالي ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعمر المديد يا أحن أب في الدنيا وأطيب قلب، مش عارفه أقولك إيه غير أنك انت الحب كله وانت السند والضهر والحنان والقلب الكبير اللي بيحتوينا كلنا". Advertisements وأضافت: "ربنا يحفظك ويبارك فيك يارب يا حبيبي كل سنة وانت طيب وبخير وبصحة يا حبيب قلبي". محمود ياسين من مواليد 2 يونيو عام 1941، وقدم خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية، أبرزها: "عصر الحب" و"انتبهوا أيها السادة" و"الأقوياء".

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