صورة| كريم عفيفي يحتفل بعيد ميلاد ابنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص نجم "مسرح مصر" الفنان كريم عفيفي على تهنئة نجله "آسر" بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "كريم" صورة له مع نجله آسر، وكتب: "أول لما اتولدت مكنتش فاهم ايه التغيير فى حياتي، وكبرت قدام عيني سنة ورا سنة بقيت متعلق بيا، كل اما ابصلك بشوف في عينك عمري اللي فات كله وبقى كل يوم بيفوت انا اللي بتعلق فيك كل سنة وانت طيب يا آسر".

ويشارك عفيفي هذا العام في السباق الدرامي لرمضان الجاري من خلال مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للمخرج وائل إحسان، ومسلسل "ولد الغلابة" إخراج محمد سامي.



