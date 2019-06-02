أعرب الفنان المصري مصطفى هريدي عن سعادته لمشاركته في إعلان النجم تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وردود الأفعال التي تلقاها بعد ظهوره، موضحًا أنه لم يلتق بتامر منذ فترة طويلة، ولكن تجمعهما علاقة صداقة وحب قوية ظهرت للجمهور من خلال الإعلان.
وقال هريدي خلال مشاركته في حفل سحور “روتانا” السنوي، إنه يتابع بعض مسلسلات رمضان، وفي مقدمتها “ولد الغلابة” للفنان أحمد السقا، الذي استطاع أن يقدم ويرسم الشخصية الصعيدية بشكل بسيط ومختلف وسهل، مشيرًا إلى أن الفنان محمد إمام استطاع أن يعيد اكتشاف نفسه في “هوجان” ويقدّم شخصية جديدة تمامًا عليه. وكشف الفنان المصري مصطفى هريدي في فيديو عن آخر أعماله الفنية، وما إذا كان هناك عمل مشترك مع الفنان تامر حسني في الوقت القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مصطفى هريدي .. اختفيتُ لهذا السبب .. وظهوري مع تامر حسني مؤخرًا عوّضني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.