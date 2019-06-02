الليلة.. العرض الخاص لفيلم "الممر" في التجمع الخامس

يقام مساء اليوم، الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" للفنان أحمد عز، وذلك بأحد المولات فى التجمع الخامس في تمام الساعة 9 مساءً، بحضور جميع أبطال العمل.

ويشار إلى أن "الممر" يناقش الفيلم المرحلة

الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويذكر أن "الممر" بطولة كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق،

إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، تأليف وإخراج شريف عرفة.