الليلة.. العرض الخاص لفيلم "الممر" في التجمع الخامس

يقام مساء اليوم، الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" للفنان أحمد عز، وذلك بأحد المولات فى التجمع الخامس في تمام الساعة 9 مساءً، بحضور جميع أبطال العمل.
ويشار إلى أن "الممر" يناقش الفيلم المرحلةالزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويذكر أن "الممر" بطولة كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق،
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