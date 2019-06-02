"زهرة اللوتس" جديد الأطفال على مسرح ميامي

قال الفنان حسن يوسف، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، إنه تجرى حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد "زهرة اللوتس" والمنتظر افتتاحه ثاني أيام العيد الأربعاء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء. الأربعاء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء. يقول محمد حجاج مخرج العرض: "إن العرض تدور أحداثه حول اختفاء زهرة اللوتس وبحث الأميرة "لوتس" ابنة الملك عنها وأسباب اختفائها". ويذكر أن العرض بطولة سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، وائل إبراهيم، فادي خفاجة، ديكور حازم شبل، العرض من تأليف طارق مرسي ومن إخراج محمد حجاج.

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