نيمار متهم في جريمة اغتصاب بباريس

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 11:56 صباحاً - وفقا لما نشرته صحيفة ” غارديان البريطانية ” ان امرأة لم يكشف عن هويتها بعد اتهمت النجم البرازيلي ” نيمار ” لاعب فريق باريس سان جيرمان باغتصابها في احد الفنادق في العاصمة الفرنسية في مايو الماضي .

تحديدا يوم 15 مايو في الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساءا بناءا على ما ذكر بوثيقة من الشرطة .. وأن المراة توجهت غلى قسم الشرطة في مدينة ساةباولو يوم الجمعة .

وذكرت الوثيقة ان بداية تعارف نيمار بهذه المرأة كانت عبر رسائل على موقع انستجرام واتفقوا على المقابلة في فرنسا وأن ممثلا عن اللاعب اسمه ” غالو ” هو من اشترى لها تذكرة سفر إلى باريس وحجز لها غرفة في فندق ” سوفيتل باريس آرك دو تريومف ” .

وافادت أن نيمار عندما وصل إلى الفندق كان ثملا وإنه تعدى عليها من دون إرادتها .

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وذكرت المرأة مجهولة الهوية إنها عادت إلى البرازيل بعد يومين دون ان تقدم شكوى للشرطة الفرنسية لما كانت تعانيه من صدمة .

وأشارت الوثيقة ان المرأة سوف تخضع لفحوصات طبية كجزء من التحقيق .

وعلى الجانب الآخر فقد نفى نيمار كل هذه الأقاويل والاتهامات واعلن والده ووكيل أعماله بأن كل ذلك ما هي إلا اتهامات كيدية ضد نيمار .. وهو ما صرح به والده في مقابلة تليفزيونية .