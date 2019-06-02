شاهد.. شهيرة تصفع رامز جلال بعد مقلب الشلال والغوريلا!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 11:56 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية “شهيرة” ضحيةً حلقة الامس من برنامج المقالب “رامز في الشلال” المذاع على قناة mbc.
وظهرت شهيرة في البداية سعيدة، وتشارك في الإعلان الوهمي الذي جاءت من أجله إلى أندونيسيا حتى سقطت في الشلال.
وظلّت شهيرة تصارع الأمواج بوجه ارتسمت عليه ملامح الفزع والخوف، وحين وصلت إلى البر فاجأها رامز بالغوريلا فارتعدت وظلّت تصرخ، وسقطت على الأرض، وحين كشف رامز عن هويته بادرت بصفعه.
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