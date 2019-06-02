شاروخان يحتفل بعيد ميلاد معجبة

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كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 11:56 صباحاً - حقق النجم الهندي العالمي شاروخان أمنية معجبة والتي كانت قد طلبت منه مقابلته للإحتفال معها بعيد ميلادها الخمسين .. وهوما قام شاروحان بالإستجابة إليه .
حيث دعا شاروخان السيدة إلى مكتبه بمومباي واستقبلها هناك وقدم لها قالبا من الكيك خاصا بعيد ميلادها .
كما قام بالتوقيع لها على شال من القماش من تصميمها فهي تعمل مصممة أزياء و إكسسوارات .
ويبدو أن تلك المعجبة مهووسة بنجوم بوليوود حيث نشرت عبر صفحتها على ” انستجرام ” صورة لها مع النجم الهندي ” أمير خان ” والذي قام بالإمضاء لها على نفس الشال .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.