شاروخان يحتفل بعيد ميلاد معجبة

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 11:56 صباحاً - حقق النجم الهندي العالمي شاروخان أمنية معجبة والتي كانت قد طلبت منه مقابلته للإحتفال معها بعيد ميلادها الخمسين .. وهوما قام شاروحان بالإستجابة إليه .

حيث دعا شاروخان السيدة إلى مكتبه بمومباي واستقبلها هناك وقدم لها قالبا من الكيك خاصا بعيد ميلادها .

كما قام بالتوقيع لها على شال من القماش من تصميمها فهي تعمل مصممة أزياء و إكسسوارات .

ويبدو أن تلك المعجبة مهووسة بنجوم بوليوود حيث نشرت عبر صفحتها على ” انستجرام ” صورة لها مع النجم الهندي ” أمير خان ” والذي قام بالإمضاء لها على نفس الشال .