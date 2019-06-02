حسن حسني يكشفُ آخر تطوّرات حالته الصّحّيّة ويعربُ عن دهشته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم الفنّان المصريّ، حسن حسني، الجدل، بشأن ما يُثار حول تعرّضه لأزمة صحّيّة ألمّتْ به الأيام الماضية، وتكفّلت إحدى شركات الإنتاج الفنيّ، بتكاليف علاجه.

وقال حسن حسني، في تصريح مقتضب لـ"فوشيا"، إنّه بصحّة جيّدة، ويتواجد بين أفراد أسرته، ويمارس حياته الطّبيعيّة، لافتًا، إلى أنّه لا يعاني من أيّ مرض خلال الفترة الحالية، وفي كامل قواه الجسديّة، والعقليّة، معربًا عن دهشته حول ما يثار على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بتعرّضه لأزمة صحيّة.

وأشار الفنّان المصريّ، إلى أنّه تعرّض لوعكة منذ فترة وليس الآن. مؤكّدًا، أنّها مرّت على خير، وخرج من المستشفى, مطمئنًا جمهوره على حالته، وأنّه بخير.

ومن جانبها، قالت الفنّانة المصريّة، نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التّمثيليّة في مصر، إنّ حسن حُسني، تعرّض لوعكة صحيّة، قبل شهر رمضان بحوالي أسبوعين، وهو ما استدعى مكوثه بأحد المستشفيات في مصر، حيث أجرى عمليّة جراحيّة.

وأكّدتْ نهال عنبر لـ"فوشيا"، أنّ حُسني، عانى من انسداد في أحد الشّرايين، إلا أنّها لم تحدّد التّفاصيل، وفقًا لرغبة حسن حسني. منوهًة إلى أنّه حاليًا، يتمتّع بصحّة جيّدة، ويتواجد في منزله حاليًا.

وذكرتْ نهال، أن الجراحة ليست سهلة إلا أنّها ليست شديدة الخطورة، مشددّة على أنّها تتواصل يوميًا، مع زوجته عبر الهاتف، لمتابعة حالته الصّحّيّة، أوّلًا بأوّل.

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وكانت الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة، قد أعلنتْ تكفّلها بعلاج حسن حسني، على نفقتها الخاصّة، حسبما أوضح بيان نقيب المهن التّمثيليّة، الدكتور أشرف زكي.

ووجّهتْ النّقابة، الشّكر للشّركة على مبادرتها، في بيان صدر عنها، جاء فيه: "إن النقابة تتقدم بالشّكر والعرفان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان حسن حسني، والذي مر بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية".

وأكّدتْ النّقابة في بيانها، أنّ حسني واحدًا من رموز الفنّ المصريّ والعربيّ، وما قدّمته الشّركة المتّحدة، هو تكريم للفنّ والفنّان المصريّ، ولنقيب المهن التّمثيليّة، أشرف زكي.

يُذكر، أنّ الفنّان حسن حسني، يشارك في الماراثون الرّمضانيّ الجاري بمسلسل "أبو جبل"، الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، ومعه عدد من الفنّانين، أبرزهم، نجلاء بدر، ودياب، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض.