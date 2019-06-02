تأجيل مسلسل عادل "إمام" إلى العام المقبل

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""الخليج 365"" من القاهرة: قررت المجموعة المتحدة المالكة لشبكة قنوات "أون والحياة ودي ام سي والحصة الحاكمة في شبكة قنوات سي بي سي" تأجيل مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام وعرضه على القنوات الأربعة في شهر رمضان 2020. وذلك أن قررت مسبقاً تأجيل عرضه إلى ما بعد شهر الصوم عند المسلمين. حيث توقف تصوير العمل بسبب ضيق الوقت.

يشار إلى أن "المجموعة" كانت قد حصلت على حقوق عرضه في وقتٍ سابق من قبل شركة "ماجنوم" التي يمتلكها المنتج هشام تحسين ومخرج المسلسل رامي إمام.

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