اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من القاهرة: تعرّضت الفنانة أنغام لأزمةٍ صحية يوم أمس استلزمت دخولها المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية عاجلة.

وبعد انتشار الخبر، نشرت صورةً لها من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة "الحمدلله" لتطمئن محبيها الذين تفاعلوا متمنين لها الصحة والسلامة.

يشارإلى أنها تستعد للسفر إلى الكويت والسعودية لارتباطها بحفلين ستحييهما خلال الأيام المقبلة، فيما ستعود بعدها لتُحيي حفلها في القاهرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تُطمئن الجمهور على صحتها: الحمدلله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.