شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة وفاة حسن حسنى تنتشر عبر السوشيال ميديا والفنان القدير بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت شائعة وفاة الفنان حسن حسني عبر مواقع السوشيال ميديا وهى شائعة يتعرض لها النجم القدير كل فترة بمجرد إصابته بأى متاعب صحية. الخليج 365 تواصلت مع الفنان القدير حيث تبين أنه بخير بينما لا يزال يعانى من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرا. وكان الفنان حسن حسني قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات. Advertisements وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس نقابته بخالص الشكروالتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي لرعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني الذى يعد واحدا من رموز الفن المصري والعربي . يذكرأن الفنان حسن حسني ظهر بدور شرفى ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، والذي يعرض هذه الأيام وكان ظهوره لافتا ومميزا.

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