شكرا لقرائتكم خبر عن ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة كبرى تكشفها الحلقة 27 من مسلسل ابو جبل، حيث يصل مصطفى شعبان لمرتكب جريمة حرق منزله وسرقة أمواله وقاتل أولاده، فبعد رحلة بحث وتتبع الكثير من الخيوط يصل حسن أبو جبل للفتاة التى تدعى "خلود فتله" وترشده للسايس عبده المهم الذى يكشف أن فادى شقيق زوجته "أحمد خالد صالح" هو مرتكب الجريمة.

كما شهدت حلقة ابو جبل أحداثا أخرى، منها ذهاب (وجيه) محمود البزاوى إلى النيابة واتفاقه معهم على دفع قيمة الأرض لخروج (سعد) دياب من السجن، وذهاب (رحاب) نجلاء بدر إلى أحد تجار المخدرات والحصول على حبوب هلوسة، لتضعها لوالدها (وجيه) لتجعله يفقد عقله حتى ترفع عليه قضية حجر وتحصل على فلوسه.

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وانتهت أحداث ابو جبل 27 بذهاب (عطية الأقرع) مجدى البحيرى وباقى رجال (حسن) مصطفى شعبان إلى (عبده السايس) المسئول عن استنساخ مفتاح شقة حسن، ولقنوه علقة ساخنة ووضعوه فى سيارتهم وذهبوا به إلى المكان المتواجد به حسن.

وهدد (حسن) مصطفى شعبان السايس عبده بحرقه إذا لم يكشف له عن قاتل أولاده، حيث قال له السايس «واحد حبيبك» ليظهر فى نهاية الحلقة (فادى) أحمد خالد صالح، وهو جالسًا مع السايس فى سيارته.