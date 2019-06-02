شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيي حفلا غنائيا فى مدينة "جدة" السعودية 15 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم محمد حماقى حفلا غنائيا ضخماً فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 15 يونيو المقبل، بصحبة فرقته الموسيقية، وذلك ضمن مجموعة حفلاته الصيفية، ومن المقرر أن يفتتح حماقى الحفل بأغنية " نفسى ابقا جمبه"، كما يحيي حماقى حفلا غنائيا بمناسبة عيد الفطر يوم الخميس المقبل 6 يونيو بمدينة الدمام، ضمن مجموعة من حفلات أعياد الفطر، تحت رعاية وزارة الترفيه بالمملكة .

ومن المقرر أن يغنى حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيه وعشاقه ومنها "كل يوم من ده، أعمل إيه، ناويها، صور، أدام الناس"، وغيرها من الأغاني، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

يشار إلى أن أخر أعمال محمد حماقى أغنية "قادرين نعملها" كلمات أمير طعيمة، الحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد إبراهيم، كما طرح مؤخرا ألبومه الجديد "كل يوم من ده" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.