بعد طرح بوستر مسلسله الجديد.. هنيدي يوجه رسالة ليوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: عبر النجم محمد هنيدي عن تقائله بمسلسل يوسف الشريف الجديد، بعد أن كشف عنه اليوم. حيث علق هنيدي على بوستر المسلسل قائلًا: "هتكسر الدنيا وبقولهالك من دلوقتي بإذن الله" Advertisements وكان يوسف الشريف قد نشر بوستر مسلسله الجديد "النهاية"، وعلق عليه قائلًا: "يا رب يبقى خير، مسلسل النهاية". مسلسل النهاية من بطولة يوسف الشريف وكتابة عمرو سمير عاطف، ومن إنتاج تامر مرسي، ومن المقرر طرحه في رمضان 2020.

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