أصالة تعلق على أداء قصي خولي بمسلسل "خمسة ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تشيد فيها بأداء الفنان قصي خولي في مسلسل "خمسة ونص". وكتبت أصالة: "كتير شاطر قصي خولي، شاطر بزيادة قصي خولي في خمسة ونص". مسلسل" خمسة ونص" بطولة نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة "الصباح ميديا".

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