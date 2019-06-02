شاهد: تصريحات حليمة بولند الجريئة من حلقتها الممنوعة من العرض تثير الجدل

تسببت مقاطع عدة من حلقة الإعلامية حليمة بولند من برنامج “شيخ الحارة”، في إثارة الجدل على مواقع التواصل خاصة مع تعرضها لأسئلة محرجة دفعتها لإطلاق تصريحات جريئة.

وتابع الجمهور حلقة حليمة بولند خلال عرضها على قناة “الظفرة”، وذلك بعد أن مُنع عرض برنامج “شيخ الحارة” بالكامل من على شاشة “القاهرة والناس” على إثر قرار نقابة الإعلاميين.

تعرضت حليمة بولند لسؤال محرج يخص عمليات التجميل التي خضعت لها، لتؤكد على أن ملامحها قديماً في بدايات ظهورها على الشاشة كانت أجمل كثيراً، بعيداً عن الآن وخضوعها لحقن الفيلر والبوتوكس.

كما نفت حليمة بولند خضوعها لعملية تجميل في أنفها، الأمر الذي استفز المذيعة بسمة وهبة وأخذت تؤكد لها أن شكل أنفها قديماً مختلف عن الآن، إلا أن الإعلامية الكويتية ظلت على موقفها أنها لم تخضع لأي تجميل في أنفها، وأن شكله تغير بفعل السنين.

ووجه “شيخ الحارة” سؤالاً محرجاً لحليمة بولند عن سر سفرها إلى الهند؟، فأجابت أنها ذهبت إلى هناك من أجل التصوف وتطهير النفس كما أنها خضعت لنظام ديتوكس من أجل صحتها، إلا أنه نفى هذا الكلام تماماً مؤكداً أنها سافرت إلى هناك من أجل علاج ركبتي والدتها.

حليمة بولند أكدت بدورها أنها ذهب مع والدتها وشقيقتها بالفعل، ولكن كلاً كان يعالج ما يحتاجه فوالدتها عالجت ركبتيها أما هي فكانت تعالج روحها.

وعن سر وصفها للفاشينيستا نهى نبيل بالمنافقة، أجابت حليمة بولند بأن نهى ظهرت معها في برنامجها “ديو حليمة” وكانت معجبة كثيراً بها وأخذت تمدحها كإعلامية في الساحة، إلا أنها فوجئت فيما بعد بمهاجمتها لها بحجة أنها أنهت متابعتها لها على سناب شات.

ونفت حليمة بولند من جانبها أن تكون حذفت نهى نبيل من قائمة أصدقائها من سناب شات، مؤكدة على أنها لا تتابع غير المقربين منها فقط.

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