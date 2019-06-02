يوسف الشريف يعود ب ” النهاية ” في رمضان 2020

كتب امير فتحي في الأحد 2 يونيو 2019 09:55 صباحاً - أعلنت شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي عن تعاقدها مع النجم المصري يوسف الشريف وإنتاج مسلسله الجديد الذي سوف يعرض في رمضان 2020 .

وجاء ذلك حيث نشر مرسي على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ” انستجرام ” صورة جمعته بيوسف الشريف ومعلقا عليها ” رمضان 2020 ” .