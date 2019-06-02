“شاغلني”.. هدية لطيفة التونسية لجمهورها في عيد الفطر

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “شاغلني” على طريقة الفيديو كليب مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتعتبر هذه الأغنية الأولى التي تفرج عنها لطيفة التونسية من ألبومها الجديد، وكانت قد انتهت من تصوير الكليب الخاص بها منذ فترة مع المخرج فادي حداد.

تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية تواصل في الفترة الراهنة العمل على الألبوم المنتظر طرحه خلال الأسابيع المقبلة.