كرة القدم تبكي لاعبها.. وفاة خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن نادي إشبيلية وفاة لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس عن عمر 35 عاما بعد تعرضه لحادث سيارة مساء السبت في إسبانيا.

ونشر النادي الإسباني بياناً عبر صفحته الرسمية نعى فيه لاعبه السابق قائلا: “لا يمكن أن نعلن نبأ أسوأ من ذلك. لاعبنا السابق المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث سير، لترقد في سلام”.

وكان آخر ناد لعب له رييس هو إكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ولعب أيضا لأرسنال وريال مدريد وأتليتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.