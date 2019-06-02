غادة عبد الرازق تنتهي من “حدوتة مرة”

متابعة بتجــــــــــرد: انتهت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق من تصوير مشاهد مسلسل “حدوتة مرّة” قبيل أيام من نهاية شهر رمضان الجاري.
يشارك بجانب غادة عبد الرازق، في مسلسل “حدوتة مُرة” الفنانين محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والعمل من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.
تجدر الإشارة إلى أن النجمة المصرية أنغام قدّمت شارة المسلسل التي تحمل الاسم نفسه “حدوته مرّة” بصوتها دون أن تحصل على أي أجر، حيث قامت بذلك كهدية منها هي وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الذي ساهم أيضًا في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.
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