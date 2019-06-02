شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب تتحدث عن دورها فى الموسم الجديد من مسلسل Big Little Lies والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك قاعدة ذهبية تردد دائماً فى هوليوود، بأن الممثلة العالمية ميريل ستريب يمكنها أن تلعب أى دور بطولة فى أى عمل درامى او سينمائى طالما رغبت فى ذلك، فبعد انضمامها لموسم جديد من مسلسل الدراما الشهير Big Little Lies التفتت الأنظار إلى العمل الدرامى الحائز على تقييم 8.6 عبر IMDB

ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الثانى يوم 9 يوليو المقبل عبر شبكة HBO.

وسردت المؤلفة ليان موريارتى، كاتبة الرواية التى استندت إليها السلسلة أنها ابتكرت شخصية جديدة وهى "والدة حزينة فقدت ابنها الذى توفى إثر حادث"، وقامت بتسميتها "مارى لويز"، وعقب الانتهاء من الشخصية قالت للقائمين على المسلسل:"احضروا لى ميريل ستريب لأداء الدور".

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وقالت ستريب، فى تصريحات نقلتها صحيفة “CNN” ، أنها انضمت للمسلسل دون ان تقرأ سيناريو العمل، لاعتقادها أن الموسم الأول من المسلسل كان أعظم شيء على شاشة التليفزيون".

وأضافت:"أشكر الله اننى لا أمتلك تلك التجربة فى الحقيقة، ولكن مجرد تخيلها والذهاب الى مكان مظلم هو أمر مرعب".

وأثنت ستريب على اداء الممثلين فى الموسم الأول من المسلسل الذى عرض عام 2017، والصورة المعقدة للنساء التى ظهرت بشكل رائع فى العمل الدرامى.

المسلسل ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "اتش بى أو" فى 19 فبراير من عام 2017 الجارى، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ريس ويذرسبون، نيكول كيدمان، شايلين وودلى، الكساندر سكارسجارد، لورا ديرن، وتدور قصته فى أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار فى الروضة، تتعرض حياتهم التى تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير للغاية وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطهن بجريمة قتل.