صور.. انطلاق حفل توزيع جوائز "آى هارت راديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم الأحد حفل توزيع جوائز "آى هارت راديو"، لهذا العام الذى يعتبر من أهم الجوائز فى عالم الموسيقى والغناء. وقد أقيم الحفل فى مقاطعة كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحضور عدد كبير من النجمات اللواتي تألقن على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وحضور مميز.

أفا ماكس تشارك بالحفل

أفا ماكس

المغنية أفا ماكس

المغنية ألى بروك

ألى بروك تشارك فى الحفل

ألى بروك

تى إكس تى يتألقون

تى إكس تى يقدمون أحد العروض

جانب من عرض فريق تى إكس تى

جانب من فقرة فليتشر الغنائية

فريق تى إكس تى يشارك فى الحفل

فريق تى إكس تى

فريق تى إكس تى

فليتشر تتألق بالحفل

فليتشر

مشاركة تى اكس تى بالحفل

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