جمهور راغب علامة يطلق العد التنازلي لهذه المناسبة

متابعة بتجــــــــــرد: يحتفل جمهور السوبر ستار راغب علامة في السابع من شهر حزيران/يونيو من كل عام بعيد ميلاد نجمهم.

ومع حلول شهر حزيران/يونيو، أطلقت صفحات محبي السوبر ستار عبر مواقع التواصل الإجتماعي العد التنازلي للمناسبة المنتظرة.

ومن المقرر أن يحتفل راغب علامة بعيد ميلاده هذا العام مع الجمهور في دبي، حيث يصادف حفله في فندق المريديان بمدينة دبي في نفس اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش خلال الفترة الراهنة نجاح أغنية “صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.