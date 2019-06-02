في آخر أيام رمضان.. ناصيف زيتون يحقق رقمًا قياسيًا لمسلسل “الهيبة الحصاد”

متابعة بتجــــــــــــرد: قبيل أيام من انتهاء رمضان حقق النجم ناصيف زيتون إنجازًا جديدًا لمسلسل “الهيبة الحصاد” الذي يعرض طيل الشهر الفضيل ضمن سباق دراما هذا الموسم.

وتخطت أغنية “أزمة ثقة” الخاصة بالمسلسل والتي يقدّمها ناصيف زيتون بصوته الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير، وذلك بعد شهر على طرحها.

أغنية “أزمة ثقة” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتم إطلاقها بفيديو يحمل مشاهد خاصة وحصرية من مسلسل “الهيبة الحصاد” وتجمع بطل “الهيبة” تيم حسن والنجمة سيرين عبد النور.

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تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الهيبة الحصاد” يشارك في بطولته النجوم تيم حسن، منى واصف، سيرين عبد النور، روزينا لازقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، عباس جعفر، جوزيف بو نصّار، ختام اللحام خالد السيد وغيرهم، وهو من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”: