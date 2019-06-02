فنانة تركية تعتدي على ميريام فارس وتسرق كليبها

متابعة بتجـــــــــرد: لا شكّ أن أغنيات النجمة اللبنانية ميريام فارس، تحقق انتشارًا واسعًا يتخطى حدود الوطن العربي، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال الفيديوهات التي يطل فيها عدد كبير من الأجانب وهم يرقصون على أنغامها حتى إن كانوا لا يفهمون اللغة العربية.

انتشار هذه الأغنيات، دفع بفنانة تركية إلى سرقة مشاهد كليب “كيفك إنت” الذي سبق وطرحته ميريام فارس منذ خمس سنوات وتحديدًا في عام 2013 وهو من إخراج سمير سرياني.

بدون أي حسيب أو رقيب اعتدت الفنانة التركية على حقوق الملكية الفكرية والفنية لهذا العمل المصوّر حيث أعادت تنفيذ مشاهد ميريام فارس فيه بنفس تفاصيلها كما وارتدت أزياء مشابهة لأزياء ملكة المسرح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تتعرّض فيها ميريام فارس لسرقة أغنياتها وكليباتها، فهل من يتحرّك لحماية حقوق ميريام والفنانين العرب من هذه الأفعال اللاأخلاقة؟