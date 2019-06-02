أنغام تتعرض لوعكة صحية طارئة وتنقل إلى المستشفى

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت النجمة المصرية أنغام لوعكة صحية، ونشرت صورة لها أثناء تلقيها العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة.

ولم تفصح أنغام عن سبب الوعكة الصحية، واكتفت بالتعليق على الصورة التي نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بكلمة “الحمد لله”.

وانهالت التعليقات على أنغام من زملائها الفنانين، محبيها ومتابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

ومن المقرر أن تحتفل أنغام بعيد الفطر المبارك بين المملكة العربية السعودية والكويت، حيث ستحيي حفلًا غنائيًا في مركز الملك فهد في الرياض في الخامس من شهر حزيران/يونيو الجاري، وحفلًا آخر في معرض الكويت الدّولي في السابع من الشهر عينه.