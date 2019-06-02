عاصي الحلاني يحتفل بتخرج ابنتيه وهذه رسالته لهما – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بتخرج ابنتيه ماريتا ودانا.
وأعرب عاصي عن سعادته بهذه المناسبة العائلية المميّزة من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر الحلاني صورة تجمعه بالشابتين ماريتا ودانا، شقيقهما الوليد ووالدتهما كوليت بولس وبتعليقه عليها كتب: “الى نور عيوني ماريتا و دانا مبروك التخرج يا سعادتي وفرحتي.. ان ربيع قلبي تفتحت ازهاره ليبدأ مشوار الحياة الحقيقي والطريق الطويل راجياً من الله ان ينور دربكما وقلبكما وعقلكما.. إن الحروف تعجز عن تعبير كل ما في قلبي، وأن تصف كل في داخلي..”.
وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يشارك فيها عاصي الحلاني الجمهور مناسباته السعيدة.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” عبر أثير الإذاعات بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
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