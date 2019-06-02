متابعة بتجـــــــــرد: مع قرب انتهاء موسم دراما رمضان 2019، كشف الفنان المصري يوسف الشريف عن البوستر الدعائي الخاص بمسلسله الجديد “النهاية” والمقرر عرضه في رمضان 2020.
ويظهر يوسف الشريف في بوستر المسلسل بلقطة مبهمة، يحيط به الدمار من كل مكان، وبتعليقه على الصورة كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “يا رب يبقى خير”.
وتلقى يوسف الشريف العديد من الرسائل التي هنأه فيها زملائه الفنانين على المسلسل وأبرزها من النجمين محمد هنيدي وأمير كرارة، فكتب له هنيدي: “هتكسر الدنيا وبقولهالك من دلوفتي بإذن الله”، وكتب له كرارة: “بالتوفيق ياصديقي ومستنينك تكسر الدنيا”.
يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدّمها يوسف الشريف كان مسلسل “كفر دلهاب” الذي عرض في رمضان 2017، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف يطرح بوستر “النهاية” لرمضان 2020 ومحمد هنيدي وأمير كرارة أوّل المهنئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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