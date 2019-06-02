فن ومشاهير

محمد صلاح يدخل التاريخ بإنجاز لم يتحقق منذ 32 عامًا

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متابعة بتجــــــــــرد: سجل اللاعب المصري محمد صلاح اسمه بحروف من ذهب في نهائي ، بعد ان أصبح ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي الأبطال.

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول أمام توتنهام، عند الدقيقة الثانية من عمر المباراة من علامة الجزاء، في المباراة التي تلعب على أرضية “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأصبح اللاعب المصري ثاني لاعب عربي يسجل في النهائي بعد الجزائري رابح ماجر الذي سجل هدفا في نهائي بطولة 1987 أمام بايرن ميونخ الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن مع هذه المباراة يكون  قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبرز بهدفين نظيفين.

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