رغدة: هذا سبب اعتدائي على سمير صبري.. واحترامي لمحمد رمضان انتهى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الفنانة السورية رغدة، خزائن أسرارها خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة" الذي تم عرضه على قناتين إماراتيتين رغم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بوقفه لمدة شهر بعد حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءة للأفارقة.

وقالت الفنانة رغدة، خلال برنامج "شيخ الحارة"، أنها تتّخذ الفن هواية وليس مهنة أساسية، متابعةً: "أنا مش فنانة أنا واخداها هواية".

وعن علاقتها بمحمد رمضان، قالت إنها كانت تُحبه وتحترمه، مؤكدةً أن هذا الأمر فعل ماضٍ، إلا أنها رفضت التوضيح أكثر وكشف ما وقع بينهما حتى تُغيّر موقفها تجاهه.

وأشارت إلى أنها غير منزعجة من محاولة الفنان محمد رمضان تقليد النجم الراحل أحمد زكي، لافتةً إلى أنها تتمنى لو كان يقلد الأخير ولكن في أمور أخرى.

وفي وسط الحلقة، هدّدت الفنانة رغدة، بالانسحاب من برنامج "شيخ الحارة"، بعد أن تم الكشف عن واقعة ضربها المبرح للفنان سمير صبري في مدينة مرسى مطروح.

وانفعلت رغدة بشكل مثير في البرنامج بعد أن كشف "شيخ الحارة" تفاصيل اعتدائها وضربها لسمير صبري، لتطلب منه أن يكشف عن هويته بعد أن سرد هذه القصة.

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وأوضحت "رغدة" أن سمير صبري تأخر كثيرًا، وكلما تم الاتصال به يقول إنه يرتدي ملابسه مرة، ومرة أخرى أنه في الطريق إلى المكان، حتى حلّ الليل وعندما رأته لم تتمالك نفسها من الغضب وانهالت عليه بالضرب.

وعن تفاصيل الواقعة أكّدت أن منتج فيلم "جحيم تحت الأرض" أثناء التصوير في مرسى مطروح غرق عامل من طاقم التصوير يبلغ من العمر 19 عامًا، فتم الاتصال بسمير من أجل الحضور وإدارة هذه المشكلة، إلا أنه تأخّر.

ومن جهة أخرى، سألت رغدة مقدّمة البرنامج بسمة وهبة عن رحلتها مع مرض السرطان الأليم، لتؤكّد لها الأخيرة بدورها أن الرحلة كانت صعبة مليئة بالألم، ولكنها كانت منحة من الله أكثر من محنة.

ولفتت رغدة إلى أنها والنجم الراحل أحمد زكي كانا يرفضان أن يراهما أي شخص وقت مرضهما.