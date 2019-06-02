شكرا لقرائتكم راغب علامة لوائل كفوري: "بدل ما عيّد رايح غني معك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الفنّان وائل كفوري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو من الطائرة وهو في طريقه إلى دبي لإحياء حفلة، وظهر إلى جانبه الفنّان اللبناني راغب علامة.

وأعلن الاثنان توجههما إلى دبي لإحياء حفلة مشتركة بمناسبة عيد الفطر.

الطريف في الفيديو، أن علامة أعلن أيضاً عن أن موعد الحفلة يصادف يوم ميلاده، وقال لوائل: "بدل ما عيّد بعيد ميلادي رايح غني معك".

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فأجاب وائل: "رح نعملك عيدك على المسرح".

فرد راغب: "مع الجمهور منعيد".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من محبي الفنانين الذين علقوا عليه بكلمات جميلة.