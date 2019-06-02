أسرة فيلم "الممر" تحتفل بالعرض الخاص في إحدى السينمات الأحد

تحتفل أسرة فيلم "الممر" الذي يعرض في موسم عيد الفطر المقبل، مساء غد الأحد، بالعرض الخاص للفيلم، بإحدى السينمات، بحضور أبطال الفيلم منهم: أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، والفيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وترصد أحداث الفيلم فترة النكسة التي شهدتها مصر عام 1967.

يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين منهم أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، وضيوف الشرف هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة.

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