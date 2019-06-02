شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت يقدم الشر كما يجب أن يكون في "حكايتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان تامر شلتوت حالة من النضوج الفنى، إذ نجح فى شخصية "هيثم" وهو الشرير طوال أحداث مسلسل "حكايتى"، غالبا يتردد الفنانين في آداء الشخصية الشريرة فذالك يعد نجاح لما يقدمه تامر شلتوت فى دراما رمضان الحالى. أداء تامر شلتوت المميز يدل علي نضوجه فنيا وحرصه علي إختيار أدواره خلال الفترة الأخيرة، وأصبح يجيد الادوار الصعبة والمركبة، والتي تظهر إمكانياته التمثيلية، وجذب المشاهد من خلال تجسيده للدور واستخدامه لأدواته التمثيلية. Advertisements تامر شلتوت قدم مشهدا فى الحلقة الماضية وهو قتله لوالد داليدا، ثم ذهب إلى جده "البارون" ليتحدث معه ويخبره بما قام به من جريمة، وكان مشهداً مؤثراً تصدر تريند "يوتيوب"، وكانت رسالته واضحة أن الشر الذى يقدمه بسبب حب جده ل "على" أكثر منه وبالتالي أراد الانتقام حتى يحظي بنفس القدر من الحب، لذلك كان دائما يظهر فى شخصية "الشرير". يذكر أن مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، تامر شلتوت، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

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