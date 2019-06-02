شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تيرنر تكشف عن تفاصيل جديدة حول "كوب القهوة" فى GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهرة واسعة تمتعت بها النجمة العالمية صوفى تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك فى مسلسل Game of thrones، فلم تخض أى لقاء صحفى أو تلفزيونى إلا وكان الحديث وأغلبية الأسئلة حول دورها الشهير فى العمل الدرامى الأشهر فى تاريخ التلفزيون.

وبالرغم من وجودها فى مؤتمر صحفى خاص بفيلمها الجديد X-Men: Dark Phoenix التى تلعب فيه دور جان جراى، جاءت معظم الأسئلة التى وجهت اليها عن دورها فى المسلسل الدرامى الذي أسدل الستار عليه يوم 19 مايو الجارى بعد عرض لمدة عشرة سنوات.

سانسا ستارك

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وجاءت أبرز تعليقات "ملكة الشمال"، حول كوب القهوة الذى تواجد على الطاولة فى احدى المشاهد، حيث نفت كونه تابع لشركة "ستارباكس"، وقالت تيرنر " الكل يعتقد أنه كان ستارباكس، لكنه لم يكن كذلك، لقد كان مجرد فنجان قهوة عادى، وضعه أحد طاقم العمل وقام بنسيانه".

وأضافت تيرنر فى تصريحاتها التى نقلتها صحيفة “CNN”، أن الحديث حول GOT لن ينتهى ابداً، ولكن حان الوقت أن نقول وداعاً لسانسا، أنا مستعدة لوداعها الآن، لقد مرت 10 سنوات من حياتى وكانوا الأفضل فى تجسيد الشخصية، انتهيت فى مكان سعيد للغاية لسانسا وحان وقت السماح بالرحيل".

واختتمت سانسا تصريحاتها بقولها: "أشعر أننى لو قمت بلعب الشخصية مرة آخرى فسيكون الأمر مجرد صدمة أكبر، ولن أكون قادرة على استيعابها".